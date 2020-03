Coronavisur, Borse in altalena: Piazza Affari in lieve rialzo

Borsa di Milano in altalena a causa delle persistenti preoccupazioni per il dilagare del Coronavirus, che sta impegnando tutti i governi europei. Scarso impatto dal taglio dei tassi operato dalla bank of England, così come Milano è rimasta indifferente al maxi piano da 25 miliardi annunciato dal Governo Conte.



Il livello dello spread scende fino a 196 punti base, con un calo di 29 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,19%.



Tra le principali Borse europee seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,41%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,64%. Si muove in lieve rialzo Piazza Affari, con lindice Ftse Mib che sta cresce dello 0,3%.

