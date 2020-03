Borsa: Europa scivola, Piazza Affari perde l'1,5%

Ultimo aggiornamento: 13:09

Le Borse europee arretrano insieme ai futures Usa con il ritorno dei timori legati all'espansionedel coronavirus dopo che la California ha dichiarato lo stato di emergenza alla luce del primo decesso nello stato americano. Oscilla il prezzo del greggio che, dopo un passaggio in ribasso,è in risalita grazie alle indiscrezioni su un accordo nell'Opec per tagliare la produzione di 1,5 milioni di barili al giorno.La peggiore è Madrid (-2%) davanti a Londra (-1,63%), Parigi (-1,57%), Milano (-1,5%) e Francoforte (-1,21%) dove scivola Prosiebensat1 (-7,6%) dopo i conti: deludono le previsioni prudenti per il 2020. A Piazza Affari soffre Mediaset (-3,28%) che risente, come gli altri soci della tv tedesca, del tagliodel dividendo. Sul listino principale la maglia nera resta ad Amplifon (-6%) per la poco visibilità segnalata dai vertici per il coronavirus. Male anche Ubi (-4%) e Banco Bpm (-3,9%) con lo spread a 165 punti, Ferragamo (-3,18%) e Saipem (-3,08%). Resistono solo le utilities, limita i danni Atlantia (-0,6%).