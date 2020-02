Si amplia ancora la corrente di vendite sui mercati azionari europei anche per via del coronavirus, con Milano che soffre: l'indice Ftse Mib ha toccato una perdita del 4% sui minimi di giornata per poi recuperare qualche frazione. Francoforte, invece, è la più pesante del Vecchio continente con un calo del 4,6%.

Ultimo aggiornamento: 16:49

