Coronavirus, Boris Johnson è positivo. Giù Borsa Londra e sterlina

(Teleborsa) -. Lo ha annunciato il capo del governo britannico con un tweet, confermando che attualmente si trova in stato di, ha precisato il Premierle ipotesi circolate nei giorni scorsi che parlavano di undi Downing Street al Ministro degli Esteri. Per i, che sinora erano condotti dal Premier, la parola passa al Ministro, in qualità di Primo Segretario di stato.La notizia ha avuto immediati, che ha accentuato il calo, con l'indice Footsie che. La City evidenzia così la performance peggiore in UE, ma gli impatti del contagio si sono visti anche sullasul mercato valutario, portando il cambio rispetto al dollaro a 1,2222 (+0,57%) e rispetto all'euro a 1,1139 (+1,08%).