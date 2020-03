Coronavirus, per i lavoratori autonomi ipotesi "click day" per ottenere il bonus

I lavoratori autonomi potranno chiedere l'indennizzo previsto dal decreto Cura Italia per il coronavirus attraverso il «click day». Lo dice il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico parlando con l'ANSA spiegando che le modalità per ottenere il bonus da 600 euro previsto per commercianti, artigiani e gli altri lavoratori autonomi che hanno subito danni a causa dell'emergenza coronavirus saranno indicate in una circolare che dovrebbe uscire entro questa settimana. Il click day potrebbe essere fissato per la prossima settimana mentre i pagamenti potrebbero arrivare giù ad aprile.

