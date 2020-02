© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per dare "liquidità ragionevole e sufficiente" ai mercati dopo laAll'indomani dell'intervento da 1.200 miliardi di yuan (pari a circa 154 miliardi di euro) la Banca centrale hanel sistema finanziario l(51,68 miliardi di euro) per mantenere un adeguato livello di liquidità durante il periodo di prevenzione e controllo dell'epidemia.Lo ha annunciato l'Istituto in una nota, sottolineando di aver fattodi yuan attraverso meccanismi di rifinanziamento a une altria un, con 100 miliardi di yuan giunti oggi a maturazione, lasciando uni.L'iniezione di liquidità permetterà disul mercato monetario e obbligazionario e contribuirà a ridurre i tassi di interesse sul mercato dei prestiti.