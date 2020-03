Coronavirus, Banca centrale Canada taglia ancora i tassi

(Teleborsa) - Con una nuova mossa a sorpresa per cercare di sostenere il sistema finanziario del Paese canadese e l'economia durante la pandemia di coronavirus, la Bank of Canada ha tagliato nuovamente il tasso d'interesse di riferimento.



Il costo del denaro è stato così ridotto di 50 punti base e portato allo 0,25%.



L'istituto centrale ha inoltre introdotto un nuovo programma, il "Commercial Paper Purchase Program" (CPPP), per contribuire ad alleviare le difficoltà nei mercati di finanziamento a breve termine.



(Foto: © wirojsi / 123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA