Coronavirus, Austria-Italia: Brennero verso chiusura

(Teleborsa) - Attesa in mattinata la "chiusura" del Brennero, come annunciato ieri dal Cancelliere austriaco Sebastian Kurz. I controlli sanitari, ieri ancora a campione, diventano serrati.



Potranno lasciare l'Italia solo automobilisti in possesso di un certificato medico che poi dovranno stare in auto-isolamento per due settimane. I tir potranno, per il momento, invece transitare dopo la misurazione della temperatura corporea del camionista.



Intanto, torna a parlare Matteo Salvini intervistato dal Corriere della Sera che pungola il Governo dopo l'incontro di ieri: "Occorre uno stato che sappia dire: tu chiudi tutto e io ti copro". Adesso sia tutta l'Europa a diventare zona rossa, non solo perché il Coronavirus è una minaccia da affrontare con determinazione, ma anche "per evitare lo squallore delle guerre commerciali che si stanno preparando".

