(Teleborsa) -, tra i più colpiti dall'emergenza coronavirus, a partire dall', così come laSono alcune delle richieste arrivate da tutti gli operatori del settore, riuniti a Roma nella sede dell'. "Chiediamo fermamente e compattamente al governo una serie di misure, prima fra tutti di", ha precisato, direttrice generale di Assaeroporti ai microfoni di RaiNews24.Tra le richieste c'è anche quella per lache, ricorda Lener, "viene versata dai passeggeri del trasporto aero e oggi è destinata per la maggior parte alle casse dell'Inps".In aggiunta alla, ritenute fiscali e versamenti di imposte per l'anno 2020-2021, è stato chiesto "" allo scopo di "" per il futuro del settore che deve già far fronte ae cheIl", e va "da" negli ultimi giorni, ricorda ancora Lener che ha evidenziato anche "" a causa di tutte le cancellazioni massicce registrare presso moltissimi aeroporti italiani, non solo quelli del Nord Italia.