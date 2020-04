© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Non siamo a pochi passi dall'uscita dell'emergenza, da un'ipotetica ora X che ci riporterà alla situazione di prima, nessun liberi tutti per ritornare alle vecchie abitudini". Non usa mezzi termini ilche, inannunciandoinvita a non abbassare la guardia."Il numero di uomini e donne che perderanno la vita per il virus continuerà a crescere. Nei prossimi giorni in vista della Pasqua non dimenticate mai che si è portato via giàTorno a supplicarvi, nelle prossime ore non cancellate mai questo numero dalla memoria. Attenti a illusioni ottiche, pericolosi miraggi" ha avvertito Arcuri. Nonostante i dati siano incoraggianti la strada è, infatti, ancora in salita. "Il bollettino della sofferenza giornaliero anche ieri ha avuto dei dati che evidenziano unaDopo settimane di duri sacrifici è una boccata di ossigeno. Gli scienziati hanno ripetuto che non c'è alcun dubbio sull'esito della battaglia: noi umani siamo molto più forti di questo virus. Ma fatico a gioire, – precisa il Commissario – ci sono ancora tanti decessi, la cruda realtà è più dura di algoritmi e simulazioni». Lo ha detto il commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa alla Protezione civile.Parlando deiArcuri ha chiarito che"rendendo inutili i sacrifici fatti finora". Parlando delle possibili riaperture il Commissario ha sottolineato come sia "fondamentale a Pasqua continuare a rispettare rigorosamente il distanziamento sociale e le misure di prevenzione. Le prossime saranno giornate fondamentali – ha aggiunto – non dobbiamo commettere errori nei prossimi giorni e tenere gli occhi aperti" perchéNel corso della conferenza ampio spazio è stato dedicato dal Commissario alla questione mascherine, strumenti che, nei prossimi mesi, diventeranno centrali per contenere il contagio.Se alcune regioni ritengono legittimamente di doverle fornire, se ne occuperanno loro, fino a una nuova organizzazione che non è ancora arrivata. Credo che per molto tempo molti di noi se non tutti – ha affermato Arcuri –. Nel dettaglio, per le prossime settimane l'Italia – potrà contare su. Arcuri ha annunciato chee che nei precedenti sette giorni si è"Ci stiamo stabilizzando su una distribuzione in tempi assai rapidi e ragionevoli" ha aggiunto ricordando cheUno scenario nel quale per il Commissario"Una mascherina chirurgica – ha commentato – non può essere rivenduta ad un, questo non è libertà di mercato ma una speculazione due volte insopportabile, perché non si specula sui bisogni degli altri e perché non si specula sulla vita degli altri. Anche pochi casi sono intollerabili e vanno denunciati e combattuti. Le forze dell'ordine sono già intervenute e continueranno a farlo". Data l'ingente quantità di mascherine che saranno necessarie nei prossimi mesi il Commissario ha annunciato che"L'ha, infatti, ottenuto le autorizzazioni necessarie e da oggi – ha affermato Arcuri – produrràNelle prossime due settimane arriverà aMascherine cheIl contratto di fornitura per ora è. Vi è poi laun'altra azienda, che – ha sottolineato il Commissario – "ha ricevuto sabato l'autorizzazione alla commercializzazione dall'e ieri ha. Anche ladel settore medicale, – ha aggiunto – ha ottenuto l'autorizzazione eInfine laha ottenuto l'autorizzazione a mettere in commerciostiamo negoziando per rifornire anche gli uffici del commissario e non solo lacome sta già avvenendo". Nel frattempo – ha annunciato Arcuri – sono stati"A ieri sera – ha affermato il Commissario – avevamo ricevuto 479 domande, 32 più di sabato. Sono stati approvati iancora sabato scorso erano 30". Arcuri ha chiarito, inoltre, che "isono e saranno sempre la prima barriera. Gli uffici prima verificano chi sta chiedendo l'incentivo"."A ieri sera – ha detto Arcuri – sono statiMa c'è una chiara linea di indirizzo condivisa con il governo: terapie intensive meno sotto stress da qualche giorno e numero ricoveri che inizia a decrescere non modificano il nostro piano di implementazione, specie verso le regioni del sud. Abbiamo privilegiato le regioni del centro nord, travolte da uno tsunami imprevedibile per tutti, maPer una volta pensiamo a come sarà il nostro Paese quando il coronavirus sarà alle spalle". Al fine di garantire la massima trasparenza il Commissario ha assicurato che "dopo aver messo online a disposizione di tutti i dati sulle forniture sanitarie alle Regioni,Prepariamo un, presto accadrà".