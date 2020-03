Coronavirus, appello per proroga bonus facciate al 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che rischia dia causa dell'emergenza coronavirus.L', associazione che rappresenta gli amministratori di condomini,del bonus. Il blocco delle assemblee condominiali, reso necessario dal Covid 19, sta infattidella detrazione fiscale, che consente di effettuare lavori importanti in molti immobili degradati.Laprevista dalla Legge di Bilancio implica una serie diche stanno tardando e riguardaper il rifacimento della facciata del condominio. Quindi, al fine di documentare gli esborsi, entro dicembre è necessario aver effettuato i pagamenti dei lavori.Oltre alle zone a rischio, parecchi amministratori stanno segnalando all'Associazione che èanche in regioni prive finora di contagi, perché vanno deserte. E' bene ricordare, inoltre, che le riunioni condominiali non sempre riescono a raggiungere i quorum necessari.