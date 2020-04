Coronavirus, Antitrust avvia procedimento nei confronti di ZC (FR) Limited

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -nella quale sono forniti i servizi di market place ai consumatori residenti nel territorio europeo. Oggetto dell'indagine – fa sapere l'Antitrust – sono leIn particolare, – spiega la nota – si tratta dell'in grado "di ingannare e di porre in pericolo la salute dei consumatori". Le specifiche di tali prodotti fanno, infatti, "espresso riferimento alla possibilità di rilevare gli anticorpi del nuovo coronavirus nel sangue umano, nel siero o nel plasma, nonostante precise indicazioni delle autorità sanitarie circa la non attendibilità degli stessi".Con riferimento a tali prodotti sarà oggetto di verifica da parte dell'Agcm anche"Il procedimento, volto a verificare la responsabilità della Società con riferimento alla piattaforma di market place VOVA, – afferma l'Antitrust – è originato da verifiche effettuate d'ufficio e rientra nella più ampia attività di monitoraggio che l'Autorità sta portando avanti in questa specifica fase di emergenza sanitaria nel settore dell'e-Commerce".