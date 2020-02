Coronavirus, Anief chiede di prolungare stop scuole

(Teleborsa) - Chiudere tutte le attività scolastiche e di ricerca fino all'8 marzo per far fronte all'emergenza sanitaria del coronavirus. È la richiesta di Anief al premier Giuseppe Conte, ai ministri dell'università e della ricerca e ai governatori delle Regioni coinvolte.



"Chiudiamo scuole, atenei, enti di ricerca, conservatori e accademie sino all'8 marzo. Noi siamo pronti a sospendere le assemblee e gli sportelli sindacali in tutte le regioni", ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e Udir che ha confermato il rinvio della conferenza organizzativa dei legali Anief e il convegno sulla Sicurezza e il consiglio nazionale Udir previsti per fine mese a Palermo. © RIPRODUZIONE RISERVATA