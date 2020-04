© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lo shock macroeconomico "generato dalla pandemia da coronavirus, a parità di altre condizioni, potrebbe generare un". Se, nel breve termine, "i provvedimenti legislativi sulle moratorie e sulla sospensione delle rate dei mutui per l'acquisto di abitazioni e gli interventi a sostegno dei redditi delle famiglie e della continuità aziendale delle imprese avranno l'effetto di contenere, anche in misura significativa, il flusso di prestiti deteriorati", nel medio termine. È quanto hanno evidenziato, e ilnel corso dell'In questo scenario per le, legata anche alla pandemia di coronavirus, potrebbe esserePer gli istituti di credito "che già presentavano elementi di fragilità, – secondo Angelini e Gobbi – è possibile che le azioni poste in essere dal governo e dalle autorità di vigilanza non siano sufficienti a permettere loro di sostenere le conseguenze economiche della pandemia". In questi casi sarà, dunque, necessario, al pari di quanto fatto per le altre imprese,La crisi conseguente all'emergenza sanitaria potrebbe, infatti, accentuare le difficoltà che restavano in alcuni segmenti del sistema bancario, interrompendone il processo di rafforzamento. "Ciò – hanno sottolineato Gobbi e Angelini – varrà a maggior ragione per quegli intermediari di piccole dimensioni e caratterizzati da un modello di business tradizionale che già prima dello scoppio dell'epidemia incontravano difficoltà a mantenere livelli di redditività soddisfacenti".I primi dati raccolti dalle banche mostrano cheDi queste domande legate all'emergenza coronavirus – hanno affermato Angelini e Gobbi – "circafanno capo amentre la parte restante è relativa alle famiglie". Il brusco calo delle vendite, "al quale non corrisponde un'analoga riduzione dei costi a causa della inelasticità di alcune voci di spesa", sta, infatti, causando un. Per questo motivo leindicano che – anche considerando l'effetto positivo di alcune delle misure contenute nel(ampliamento della Cig e moratoria per le Pmi) e supponendo un completo utilizzo delle linee di credito disponibili – tra marzo e luglio ilpossa raggiungere iOltre alla imprese, a essere colpite dal calo improvviso del reddito derivante dalla paralisi economica legata al coronavirus, sono anche le"L'improvvisa riduzione del reddito, o per alcune categorie di lavoratori il completo venire meno, – hanno avvertito Angelini e Gobbi – può tradursi in". Pertanto – hanno aggiunto – "l'impatto delle misure di contenimento della pandemia sul reddito disponibile delle famiglie e sulla disoccupazione dovrebbe essere mitigato dall'. L'aumento dell'incertezza e i vincoli alla mobilità graveranno comunque fortemente sui consumi privati".Fatte queste premesse risulta, dunque, "indispensabile", per il capo della Vigilanza della Banca d'Italia il responsabile del servizio Stabilità finanziaria, un "Per i finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, "le banche dovranno valutare che i fondi siano effettivamente destinati a fornire le imprese della provvista necessaria a far fronte ai costi di funzionamento o a realizzare verificabili piani di ristrutturazione industriale e produttiva".A questo fine – hanno sottolineato Angelini e Gobbi – "potrebbero essere considerate, quali l'obbligo di convogliare i finanziamenti con garanzia pubblica su conti dedicati. Queste misure agevolerebbero i controlli a posteriori sul rispetto dell'obbligo di destinazione dei flussi finanziari previsto dalla legge e permetterebbero azioni di rivalsa in caso di falsa dichiarazione".Dal canto loro. Per il sistema bancario italianoIl capitale così liberato dovrà essere utilizzato per sostenere l'economia mantenendo intatta la robustezza del sistema,". "Un ulteriore fronte d'intervento – hanno concluso il capo della Vigilanza della Banca d'Italia il responsabile del servizio Stabilità finanziaria – ha riguardato leLa richiesta di posporre i dividendi ha fatto sì che i profitti del 2019 che le banche avevano programmato di distribuire agli azionisti (circa 5,5 miliardi, pari a un ulteriore mezzo punto percentuale di Cet1 ratio) rimangano per il momento all'interno del sistema bancario".