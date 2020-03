Coronavirus, Anas: controlli lungo A2 per imbarchi verso Sicilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per il contenimento e il contrasto al. Misure che si aggiungono alle attività di controllo già in corso presso gli imbarchi di Villa San Giovanni con diverse e diversificate limitazioni all'ingresso dei rispettivi territori regionali.. Qui il personale delladella effettiva legittimità degli spostamenti sul territorio regionale calabrese e/o verso gli imbarchi per la Sicilia.. L'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione, disponibile gratuitamente ine in. Il servizio clientiè raggiungibile chiamando il numero verde gratuito