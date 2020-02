Coronavirus, alto rischio recessione. Appello imprese e sindacati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'emergenzaper il Coronavirus sta mettendo inil nostro, non solo sotto il profilo sanitario, ma ancherimescolando le giàche l'Italia, in perenne affanno, ha nel suo mazzo per puntare a unasulla cui strada ogni volta si aggiunge unSecondo le stime del centro di ricercaa causa del Coronavirus, nelL italiano calerà dello 0,3% rispetto al periodo ottobre-dicembre del 2019. Il nostro Paese tornerà dunque per lainche si verifica quando il prodotto interno lordo subisce due contrazioni trimestrali consecutive. L'istituto calcola anche che leproducono insieme il- L'imperativo categorico adesso èmettendo in campo, in fretta, tutte le misure atte a sostenere un. Superare leevitando di diffondere immagine e percezione che, soprattutto agli occhi dei partner internazionali, rischia di creare danni irreparabili al nostrogià a corto diquesto il contenuto di un comunicato congiunto diper arginare le conseguenze sul tessuto produttivo dell'emergenza.Il nostro Paese - si legge nella nota - sta in questi giorni affrontando una situazione di forte criticità a causa della diffusione del Coronavirus. Ciò impone a noi parti sociali, al Governo, alle Regioni, a tutte le autorità e agli esponenti della società civile diagendo inUna emergenza che ovviamente non è solo nazionale. Tutto il mondo è alla finestra in attesa di capire quale saràAnche per questo, ilha fatto irruzione pochi giorni facon ilche ha limato ilglobale per ilappena 0,1 punti in meno, e toglie alla Cina 4 decimali portandola al 5,6% e lanciato un alert: le conseguenze potrebbero essere più preoccupanti se il contagio si allarga. Resta da capire se il coronavirus provocherà una frenata del Pil globale ", con una caduta repentina della crescita seguita da una ripresa rapida. O se invece sia una. Per ora, prevale la prima ipotesi - più ottimistica ma se l'epidemia peggiorasse, sarannoLo ha detto ieri il portavoce del, Gerry Rice, durante l'incontro mensile con la stampa.