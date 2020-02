Coronavirus, Alitalia predispone rientro passeggeri Mauritius

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sta predisponendo ilrimasti bloccati alle, nonostante nessuno di loro abbia manifestato i sintomi delLo rende noto la compagnia, precisando che ilRoma-Mauritius, decollato dall'alle ore 21.40 di, è regolarmente atterratoalle ore 10.45 locali (le), con a bordo"In base a disposizioni delle Autorità di Mauritius, non trasmesse alla Compagnia prima dell'arrivo del volo - precisa Alitalia - looriginanti da Lombardia e Veneto sarebbe statolocale. Su richiesta degli stessi, ed in costante coordinamento con l'Unità di Crisi della Farnesina, Alitalia ne sta, nonostante nessuno di loro abbia dichiarato sintomi di qualsivoglia malessere".Alitalia, conclude la nota, "ha immediatamente coinvolto le Autorità competenti al fine didei cittadini italiani non sottoposti ad alcuna delle restrizioni vigenti".