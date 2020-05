Coronavirus: al via bando acquisto 5 milioni kit tamponi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Commissario per l'emergenzaha pubblicato ilper l'acquisizione diper la diagnosi del coronavirus. Laè partita oggi (lunedì 11 maggio, ndr) e si concluderà ilL'obiettivo è di acquisire lai, comprensivi di reattivi e di tutti gli strumenti necessari all'effettuazione dei test molecolari su tamponi delleNel pieno della Fase 2, quella di convivenza con il virus, non mancano, infatti, le polemiche sugli strumenti necessari di "accompagnamento", su tutti l'aumento deiper chiedere alle imprese italiane ed internazionali di darci il numero massimo di reagenti che ci servono ache abbiamo già acquisito, ai cittadini italiani", aveva anticipato ierial Tg1."Queste- ha aggiunto - dovranno essere pubblicate entro una settimana: l'obiettivo è ottenere i. I reagenti sono fondamentali per i tamponi sul coronavirus, e sono materiali che ormai scarseggiano in tutto il mondo. Inprovando anche ad aumentarne la