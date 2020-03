© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il colosso aerospaziale europeo, con quartier generale a Tolosa, zona sud ovest della Francia,. E l'emergenza Covid-19 ha imposto sforzi a livello globale per affrontare la crisi, con importanti lavori in coordinamento con le parti sociali per garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, implementando rigorose misure di sicurezza e sanitarie e assicurando al contempo la continuità delle sue attività.La produzione e le corrispondenti attività di supporto allae continueranno a garantire la consegna delle ali alle linee di assemblaggio finali, la ricezione e il controllo di materiali e componenti dai fornitori, la manutenzione di edifici e degli impianti, il supporto amministrativo essenziale e la preparazione per il riavvio delle attività.In questo contesto,dal momento che hanno parzialmente ripreso l'attività. A seguito di tale revisione, Airbus ha così deciso di adeguare l'attività produttiva negli impianti per le ali per le prossime tre settimane.. Sulla base delle modalità di lavoro che rispondono alle nuove misure di salute e sicurezza, Airbus sta in ogni caso continuando a tenere sotto controllo il suo processo produttivo.. In quanto azienda industriale leader, deve continuare le sue attività per supportare gli sforzi per affrontare la crisi globale, supportare i clienti, i fornitori e l'intera economia generale.