Coronavirus, Aegean sospende voli internazionali fino al 30 aprile

Aegean Airlines annuncia lo stop a tutti i voli internazionali dal 26 marzo fino al 30 aprile. La misura è stata adottata dalla compagnia aerea greca "date le circostanze straordinarie legate alla pandemia COVID-19, le restrizioni di viaggio imposte dalla Grecia, dall'UE e da altri Stati, nonché le misure recentemente adattate per la limitazione degli spostamenti non necessari in Grecia".





Saranno operativi solo un limitato numero di voli settimanali da Atene a Bruxelles per mantenere il collegamento del Paese con il centro amministrativo dell'Ue e – a frequenza limitata – quelli della rete nazionale per mantenere il minimo collegamento indispensabile con le isole. Sono già fermi da ieri, invece, tutti gli aerei da e per il Regno Unito a seguito della direttiva della Civil Aviation Authority britannica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -