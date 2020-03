Coronavirus, accelera la corsa al vaccino. Italia apripista in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mentre, con oltre 7mila morti nel mondo, l'paralizza sempre più Paesi a livello globale,Neglieffettuata, a livello sperimentale, la prima iniezione sull'uomo; inavviati i test sugli animali; e, a partire da questa settimana, anche lairrompe nella corsa per debellare la pandemia dando il via libera ai test di sperimentazione sulla sicurezza per l'uomo di un vaccino.Nel nostro Paese la luce verde alla sperimentazione sugli animali del, è stata data dal. I test, il cui, sono fondamentali per portare il vaccino all'uso umano e quello della Takis – come ha osservato l'– è il primo progetto ad accedere a questa fase della sperimentazione in Europa. "Se i risultati saranno soddisfacenti," annunciano dalla Takis. Il vaccino è stato ottenuto a partire da un frammento del materiale genetico del virus e si basa sullache consiste nell'iniezione nel muscolo seguita da un brevissimo impulso elettrico che facilita l'ingresso del vaccino nelle cellule e attiva il sistema immunitario. I primi test fatti in laboratorio indicano che èrileva l'azienda biotech di Castel Romano. I test pre-clinici verranno realizzati grazie anche allache condurrà esperimenti sulle cellule per verificare la capacità del vaccino di bloccare la replicazione del virus. Il risultato è stato raggiunto senza finanziamenti esterni, ma adesso – ha sottolineato Aurisicchio – "è necessaria la collaborazione delle istituzioni e di chiunque sia in grado di contribuire. A tale scopo – ha aggiunto – chiediamo che sia istituito un confronto con le agenzie nazionali ed europee al fine di velocizzare i prossimi passi verso la sperimentazione clinica. Anche per questo, nei giorni scorsi in mancanza di finanziamenti pubblici per la ricerca, abbiamo lanciato unache ha lo scopo di raccogliere velocemente la somma necessaria per accedere alle fasi successive di sviluppo del vaccino, ossia la preparazione del vaccino su larga scala e l'esecuzione dello studio clinico".Nel frattempo, con il. Dalla prossima settimana si prevede l'avvio di uno studio su 330 pazienti intubati da non oltre 24 ore per valutare efficacia e sicurezza.