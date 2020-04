Coronavirus, a Wuhan si allentano le restrizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo 76 giorni. Nel cuore dell'epidemia di Coronavirus in Cina – nel capoluogo della provincia dell'Hubei sono stati registrati il 61% dei casi ufficiali di Covid-19 di tutto il paese – infatti domani 8 aprile cadranno molte delle restrizioni decise lo scorso 23 gennaio per contenere la diffusione del virus.L'allentamento del lockdown è arrivato nel giorno in cui in tutta la Cina si registrano zero decessi a causa del Coronavirus da quando è iniziata l'emergenza, ma la parziale riapertura della città di Wuhan è stata accolta dai suoi cittadini in modo tutt'altro che in un clima di festa. Come riporta Reuters, infatti,: dalle difficoltà economiche di molte attività – secondo una lettera del settore alberghiero della città pubblicata la scorsa settimana, a rischio chiusura ce ne sarebbero più di 80mila – alla paura di un nuovo contagio di massa a causa degli infetti asintomatici che spingerà molti a restare nelle proprie case, senza contare le ripercussioni psicologiche che la quarantena avrà sulla popolazione.e quello di un valido motivo per lasciare l'abitazione.