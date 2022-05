Corea del Sud, banca centrale alza tassi all'1,75%

Giovedì 26 Maggio 2022, 09:15







(Teleborsa) - In Corea del Sud in la Banca centrale ha deciso un rialzo dei tassi da 25 punti base, in risposta alla persistente alta inflazione che secondo le indicazioni dell'istituto resterà la priorità per un po' di tempo. Il costo del denaro è stato così portato all'1,75%.



La Banca centrale annunciando la decisione di politica monetaria ha spiegato che la mossa risponde a "pressioni inflazionistiche che sono rimaste alte, mentre la ripresa dell'economia globale si è moderata con la guerra in Ucraina e i lockdown in Cina".



In una nota, l'istituzione afferma che continuerà a condurre la politica monetaria per sostenere la ripresa e stabilizzare l'inflazione sul medio termine, tenendo presente anche la stabilità finanziaria. La banca centrale ha precisato che "per un po' di tempo metterà enfasi sulla stabilità dei prezzi".