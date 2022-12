Core & Main alza guidance 2022, titolo in rally

Martedì 13 Dicembre 2022, 17:15







(Teleborsa) - Balza in avanti Core & Main che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,72%.



A fare da assist contribuisce la notizia che il distributore di tubi per il trasporto dell'acqua ha deciso di rivedere al rialzo la stima di Ebitda adjusted per l'esercizio fiscale 2022: ora si attende un risultato compreso nel range 910-930 milioni di dollari rispetto alla forchetta 840-890 milioni fornita in precedenza.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Core & Main, evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Core & Main, rispetto all'indice.

Lo scenario tecnico di Core & Main, mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,74 USD con area di resistenza individuata a quota 21,96. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,34.