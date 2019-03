Copyright, il Parlamento Ue approva la riforma del diritto d'autore in internet

Approvata dal Parlamento europeo la riforma del copyright. Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del diritto d'autore in Internet è passato con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. Le nuove norme Ue sul copyright, che includono salvaguardie alla libertà di espressione, consentiranno a creatori ed editori di notizie di negoziare con i giganti del web.

La direttiva approvata dal Pe mette fine «all'attuale far-west digitale» stabilendo regole moderne al passo con lo sviluppo delle tecnologie, proteggendo gli autori senza imporre alcun filtro all'upload dei contenuti e prevedendo deroghe chiare per tutelare start-up, micro e piccole imprese. È quanto sottolinea il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani dopo il sì a quella che definisce «riforma equilibrata» sul diritto d'autore online.





Ultimo aggiornamento: 13:24

