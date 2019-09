Copyright, Google sfida l'Europa: non paghiamo editori in Francia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Arriva la primadiche passa alsulla, approvatalo scorsoIn, primo paese a recepire la nuova direttiva,dai siti di notizie. In base alle nuove regole, infatti, gli editori dovranno essere pagati per le anteprime degli articoli, i cosiddetti "quando appaiono nei risultati delperò la possibilità che isi rifiutino di pagare,ad alcunedei propri aggregatori, mettendo però in crisi un modello, ormai avviato, di circolazione delle notizie sul qualepuntano forte.Ed è proprio su questo aspetto cheha deciso di far leva, ufficializzando la decisione in una nota che porta la firma del vicepresidente delle News di Google, Richard"Alla fine di ottobre – scrive Gingras – la, che offre maggiori diritti agli editori di notizie online. Si tratta dellasul diritto d'autore, approvata all'inizio di quest'anno. Di conseguenza, apporteremo modifiche al modo in cui i risultati delle notizie appaiono nella ricerca, e se vi trovate inpotreste vedere che alcuni risultati hanno unSiti e giornali online potranno, dunque,le anteprime dei loro articoli su Google News e sul motore di ricercaoppurequesta pratica svuotando le finestrelle del loro contenuto, e lasciando solamente titoli e link.