10 Maggio 2021

(Teleborsa) - "Capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una vita normale, serve ancora pazienza per 2-3 settimane, aspettare che si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80 e che si arrivi a 30 milioni di italiani coperti con almeno la prima dose di vaccino". Lo ha detto il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervistato da Il Corriere della Sera, richiamando alla prudenza e all'attenzione perché "in giugno anche noi saremo come la Gran Bretagna".

Entro due settimane tutte le regioni in zona gialla e il coprifuoco posticipato alle 23 o alle 24. A metà giugno la zona bianca almeno in alcune regioni d'Italia: questo il programma del governo Draghi per l'uscita dall'emergenza coronavirus tracciato da Sileri a Il Messaggero.

Il Sottosegretario precisa anche che si aspetta un aumento dei contagi ma, a quanto pare, il governo è pronto a prendersi i rischi "calcolati" di cui ha parlato il Presidente del Consiglio Draghi qualche tempo fa. "Con le riaperture aumenteranno, nelle prossime settimane, i nuovi positivi, ma solo per le fasce di età più giovani, come avvenuto nel Regno Unito e in Israele. Ma se il vaccino corre tra i giovani ci sono minori conseguenze". Sul green pass anche a chi ha ricevuto una dose: "sono favorevole, ma a una condizione. Bisognerà comunque verificare, con il test sierologico, se la persona che ha ricevuto la prima dose abbia effettivamente sviluppato gli anticorpi in modo consistente. A quel punto, è giusto rilasciare il green pass".