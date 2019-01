I “workers byout”, ecco come passare da dipendenti a capiazienda. Bando da un milione di euro di Fondosviluppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calo degli ordini, la crisi, l'avvio delle procedure di licenziamento: in questi ultimi dieci anni anni in Italia sono tantissime le aziende e i lavoratori che si sono trovati in questa situazione. Ma non tutti, dopo un primo naturale periodo di sconforto, hanno gettato la spugna. Non lo hanno fatto, ad esempio, la maggior parte dei dipendenti della Butos, azienda specializzata nella vendita di bustine di zucchero per la ristorazione: quando, dopo varie peripezie, l'azienda e' stata messa all'asta loro hanno deciso di rilevarla. Hanno raccolto 152.000 euro e se la sono aggiudicata. In tredici soni passati da dipendenti a soci. E adesso la Nuova Butos, in provincia di Forli, ha ripreso a vendere le sue bustine di zucchero.Hanno seguito lo stesso percorso, da dipendenti a soci, i lavoratori del panificio Ternipan: in 70 di loro (sul vecchio organico di 100 dipendenti) per evitare la chiusura di una realta' leader per il suo pane in tutto il centro Italia, hanno costituito una cooperativa e rilevato la societa'. E cosi e' avvenuto per sette dipendenti di una sartoria che lavorava per l'alta moda a Cingoli in provincia di Macerata: era quello il loro lavoro, cucire abiti, e quando l'azienda e' entrata in difficolta' e ha annunciato licenziamenti e chiusura, si sono fatte coraggio , hanno costituito una cooperativa e ripreso l'attivita' sfruttando anche i contatti con i vecchi committenti. Li chiamano "workers byout", lavoratori che diventano imprenditori di se stessi, e negli utlimi anni sono diventati sempre di piu'. Si tratta di passi importanti e decisioni non facili, ma ad aiutarli ci sono anche una serie di agevolazioni e aiuti. Come quelli messi a disposizione da Fondosviluppo Confcooperative.Nell'ultimo banco c'e' un milione di euro, oltre alla consulenza specializzata nella fase dello start up, per "le imprese rigenerate", ovvero le cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi.“I workers buy out - sottolinea il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini - sono uno strumento importante perché permettono di salvare occupazione e reddito rendendo protagonisti i lavoratori. Rappresentano il segno tangibile di quello che la cooperazione permette di realizzare in risposta a situazioni di crisi. I workers buy out uniscono chi rischia di perdere il lavoro, affidando loro le sorti dell'impresa e dando vita a un progetto imprenditoriale rinnovato. Nella crisi sono centinaia i casi di imprese recuperate e diverse migliaia i posti di lavoro salvati e ricreati. Crediamo in questo strumento e per questa ragione abbiamo deciso di continuare a sostenerlo con questo nuovo intervento”.Quattro le tipologie di intervento previste, fra loro eventualmente cumulabili: Interventi finanziari nella misura massima del capitale sociale apportato dai soci cooperatori, attraverso apporto al capitale sociale a titolo di socio sovventore /finanziatore con patto di riacquisto a 7 anni; mutuo a tassi agevolati, garantito da Cooperfidi Italia; strumenti finanziari partecipativi.Sono previsti inoltre servizi di accompagnamento allo start up, formazione e tutoraggio, altre agevolazioni tramite l’accesso alle convenzioni e agli accordi quadro tra Fondo Sviluppo e le altre società di sistema (Gruppi Bancari Cooperativi, Cooperfidi, Compagnie di Assicurazione). Le candidature possono essere presentate da oggi, 15 gennaio, fino al 15 maggio 2019. Il testo integrale della call e la modulistica sono disponibili sul sito di Fondosviluppo.