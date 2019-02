Coop, assicurato ad un euro prezzo di acquisto del latte di pecora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lasi schierae fa sapere che, da subito e per un periodo utile ad uscire dalla crisi in cui imperversano, riconoscerà ai fornitori del prodotto Coop un valore all'acquisto del pecorino in grado di assicurargli il prezzo diIn particolar modo, ad essere coinvolti in questasonocompreso quello romano, e ilPur assecondando quanto gli allevatori hanno richiesto durante le proteste dei giorni scorsi, il colosso della grande distribuzione italiana, nei suoisparsi per tutto lo stivale, fa sapere che non inciderà con la decisione sulle tasche dei consumatori e che a questi rimarrà proposto un prezzo equo del prodotto sugli scafali.Talein cui si riconosce una migliore remunerazione per il mondo dell'agricoltura, non è stato pero né unico né isolato da parte della cooperativa, infatti erache questa si avvicinasse alle esigenze delle filiere del pomodoro Pachino e del latte bovino.Secondo la Coop inoltre, per superare questa situazione negativa, "è importante una migliore programmazione delle attività produttive cheed è fondamentale che si avvii un sostegno ai processi di aggregazione e di accorciamento della filiera che possano."