Cook (FED): inflazione inaccettabilmente alta, bene il front-loading

(Teleborsa) - "e i dati degli ultimi mesi mostrano che le pressioni inflazionistiche rimangono di ampia portata". Di conseguenza la Banca centrale americana ha fatto bene ad aumentare i tassi di interesse di 75 punti base per tre riunioni consecutive. Lo ha affermato, membro del, durante un evento del Peterson Institute for International Economics."I rapporti degli ultimi mesi hanno mostrato che l'inflazione elevata è ostinatamente persistente, mentre il mercato del lavoro è rimasto forte - ha spiegato - Essendo dipendente dai dati, ho rivisto la mia valutazione sulla persistenza di un'inflazione elevata. E dato il mio approccio di gestione del rischio, con i rischi al rialzo per l'inflazione che sono i più salienti, ho".Aumentare in modo elevato i tassi nelle fase iniziali del ciclo di restringimento monetario, appunto il front-loading, ha diverse caratteristiche positive, secondo l'economista. "Mette in atto restrizioni monetarie più rapidamente per ridurre la domanda mentre l'offerta è vincolata - ha detto Cook - Può anche agire perdi inflazione e, di conseguenza, per influenzare il comportamento di determinazione dei salari e dei prezzi. Questo. Sebbene l'abbassamento dell'inflazione comporterà un certo dolore, il mancato ripristino della stabilità dei prezzi renderebbe molto più difficile e doloroso ripristinarla in futuro".Concludente il suo intervento, ha evidenziato che ", mentre continuiamo a inasprire la politica monetaria,mentre valutiamo gli effetti della nostra stretta cumulativa sull'economia e sull'inflazione. In ogni caso, il percorso della politica dovrebbe dipendere dalla rapidità con cui progrediamo verso il nostro obiettivo di inflazione".