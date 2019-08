Convenzione tra Adr e Polizia locale

(Teleborsa) - Il Comune di Fiumicino ha sottoscritto una convenzione con Aeroporti di Roma per la gestione dei servizi di polizia locale. La convenzione stabilisce che AdR si farà carico dei costi aggiuntivi per questi servizi che il Comune, tramite la Polizia Locale, svolge all'interno dell'aeroporto Leonardo Da Vinci.

AdR corrisponderà al Comando di Polizia Locale il costo relativo all'impiego aggiuntivo, rispetto al normale orario di servizio, degli agenti del Comando di Polizia Locale di Fiumicino, sia in termini quantitativi che di estensione oraria del servizio. In sostanza, il costo delle pattuglie aggiuntive impegnate in aeroporto dalle 06.30 alle 07.00 del mattino e dalle 20.30 alle 01.00 di notte saranno a carico di Aeroporti di Roma. La convenzione diventerà operativa a partire dal mese di ottobre 2019 e ha una validità di tre anni.



