Controllori di volo ENAV, rimandato lo sciopero del 15 febbraio

(Teleborsa) - Evitato, per il momento, lo sciopero di 24 ore dei controllori di volo indetto da alcune sigle sindacali. Ne da notizia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo l'incontro di ieri, 7 febbraio, fra azienda e sindacati.



Durante il confronto tra controllori di volo ed ENAV, le parti hanno deciso di sospendere temporaneamente l'attuazione e gli effetti del nuovo piano industriale ENAV per agevolare il raggiungimento di un'intesa complessiva.



In funzione del risultato raggiunto, le sigle sindacali che avevano annunciato lo stato di agitazione per il prossimo 15 febbraio, lo hanno rimandato a data da destinarsi.



Intanto, il Ministro Danilo Toninelli si è augurato che le parti sociali raggiungano al più presto un accordo, utile a garantire la sicurezza dei voli e dei cittadini che viaggiano, oltre che i posti di lavoro e la qualità della vita degli operatori.