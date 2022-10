Contratti, torna l'ipotesi della settimana "corta" di 4 giorni

(Teleborsa) -, prima banca in Italia e primo datore di lavoro, che conta 96mila dipendenti nel mondo, lancia ladella. E' la prima volta nel nostro Paese che un'azienda propone questa alternativa nell'ambito di trattative con i sindacati eper future contrattazioni collettive.La proposta della Banca potrebbeche hanno un orario o una settimana ridotta, come. In Regno Unito è nato anche un movimento denominato "4 day week global", che ha trovato seguaci in Spagna, Stati uniti, Australia e Nuova Zelanda.La proposta della settimana corta è stata lanciata dalla banca nell'ambito delle- Fabi, Fisac Cgil, First Cisl, Uilca, Unisin -e sullo smart working, per disciplinare le nuove modalità di lavoro nell'era post-pandemia. Si prevede unarispetto alle attuali 37,5 ore settimanali,anziché 5 giorni, per un totale di. Una opzione che in realtà è in linea con quanto già previsto dal contratto dei bancari, che contempla anche la settimana corta di 4 giorni (a 36 ore) e quella lunga di 6 giorni (sempre di 36 ore).Ilsaràe potrebbe tendenzialmente essere scelto dai dipendenti,, compatibilmente con le esigenze di organizzazione dei turni e delle altre esigenze tecniche.la proposta presenta- l'orario ridotto e un giorno libero in più a settimana -poiché la proposta al momento coinvolgerebbe solo i dipendenti degli uffici centrali (governance) e creerebbe una disparità di trattamento. In più, i sindacati, non solo i tempi di lavoro e disconnessione, ma anche questioni più economiche come i buoni pasto, da pagare anche nelle giornate di lavoro a casa, ed un contributo aggiuntivo per i costi di connessione, energia e postazione di lavoro.