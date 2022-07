Contratti, rinnovato Cnnl settore elettrico: 243 euro in più in busta

(Teleborsa) - E' stato rinnovato il contratto collettivo per il settore dell'energia elettrica che riconosce 243 euro in più in busta paga ai lavoratori del comparto. Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera in qualità di associazioni rappresentative dei datori di lavoro hanno raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali di settore per il rinnovo del Contratto per il triennio 2022–2024.

Sul fronte economico, il contratto riconosce ai lavoratori per il triennio un aumento complessivo di 243 euro, di cui 225 euro sui minimi contrattuali; 15 euro sulla produttività contrattata in azienda, legata al raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia e qualità del servizio sui parametri tecnici misurati dall'Autorità di Regolazione e da utilizzare anche come strumento di verifica per gli scostamenti dell'inflazione a fine triennio; 3 euro sul welfare, ad incremento della quota datoriale per la previdenza complementare.

Nel corso dei negoziati, le parti hanno convenuto anche di rafforzare il percorso innovativo avviato con precedente rinnovo del CCNL, al fine di massimizzare i benefici della transizione energetica in un'ottica di digitalizzazione, flessibilità e responsabilizzazione delle imprese e del lavoratore. Per favorire il massimo coinvolgimento dei lavoratori e mettere le persone al centro di questa trasformazione epocale, è stato condiviso il documento "Protocollo per la valorizzazione della persona nell'impresa" e le "Linee guida per lo sviluppo della partecipazione nelle Imprese del settore elettrico".

E' stata an he costituita una Commissione Paritetica Nazionale con l'obiettivo di approfondire l'impatto sui mestieri elettrici tradizionali e i relativi effetti sulla polivalenza delle attività svolte, e operare una ricognizione delle nuove professionalità e competenze emergenti. In progressione, le Parti si impegnano a proseguire, attraverso la Commissione, l'approfondimento orientato alla definizione di un nuovo sistema classificatorio.

Coerentemente con questi aspetti, sono state aggiornate le norme inerenti l'Apprendistato e la Formazione e particolare risalto è stato attribuito anche alle politiche sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro e alle pari opportunità.

(Foto: Anton Dmitriev on Unsplash)