Contratti, firmato accordo attuazione Testo Unico rappresentanza

(Teleborsa) - E' stato siglato oggi l'accordo per il Testo Unico della rappresentanza da parte dei sindacati rappresentativi Cgil, Cisl e Uil e Confindustria. La convenzione per la misurazione e la certificazione della rappresentanza sindacale è stato siglato con l'INPS e l'Ispettorato del Lavoro la convenzione.



In base all'accordo, l'INPS potrà dare un diverso peso ai sindacati in base ad un mix di parametri relativi agli iscritti ed ai voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, sul modello di quanto già accade per il pubblico impiego.



La convenzione dà attuazione al Testo Unico sulla rappresentanza, indicando una soglia minima del 5% per la firma del contratto ed il via libera con una maggioranza semplice. © RIPRODUZIONE RISERVATA