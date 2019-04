© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -dellamanifatturiera Made in Italy da un latodall'altro sono iche definiscono l'impegno prioritario di Confartigianato. Il mercato dei, infatti, rappresenta una grave minaccia percon 475.000 addetti edella proposta di Legge per contrastare laMade in Italy". Questa la posizione espressa oggi dai rappresentanti di Confartigianato all'audizione presso la Commissione Giustizia della Camera sulle disposizioni in materia di contrasto alla contraffazione e istituzione del marchio 100% Made in Italy.dunque, sull'iniziativa parlamentare, in particolare per quanto riguarda l'inasprimento delle sanzioni per i reati di contraffazione e di frode, auspicando anche ilSi legge ancora nella nota ufficiale: "per un efficace contrasto della contraffazione e per una effettiva tutela della indicazione d'origine dei prodotti, la strada maestra da seguire sia l'armonizzazione della regolamentazione aIn proposito, auspica che la nuova legislatura del Parlamento europeo porti finalmente a termine il tormentato percorso di approvazione del regolamento sulla tracciabilità dell'origine dei prodotti, il cosiddetto. Solo in questo modo sarà possibile fornire un'adeguata tutela delevitando tutte le possibili censure sul contrasto tra le normative nazionali e la disciplina comunitaria ed in particolare con il- Infine, insieme alle attività disono indispensabilisui danni della contraffazione in termini economici, e di