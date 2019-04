Continuità Territoriale Sardegna: Alitalia replica alle accuse di Air Italy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il tema dellacontinua a generare posizioni contrapposte. Dura la presa di posizione diin riferimento all'accettazione, senza compensazione finanziaria, da parte didelle rotte soggette agli oneri di servizio pubblico,. Air Italy ha annunciato che effettuerà un'urgente valutazione dell'impatto della decisione di Alitalia sull'operatività delle due rotte verso Olbia e farà altresì un'immediata verifica delle possibili opzioni in grado di proteggere il proprio personale di Olbia.Air Italy ha sottolineato di ", prevedendo un onere finanziario significativo per l'aziendae l'investimento realizzato in Sardegna negli ultimi 50 anni". Ricordando di essere "una società privata finanziata esclusivamente dai propri azionisti", Air Italy si dice "impossibilitata a competere con una compagnia aerea che, trovandosi in amministrazione straordinaria, sta accettando di volare senza compensazione grazie al prestito ricevuto dal Governo"., ricordando che «la procedura di amministrazione straordinaria è regolamentata da leggi chiare che Alitalia ha sempre puntualmente rispettato». E inoltre «che Ae la compagnia è ora impegnata a tutelare i propri passeggeri, con quello spirito di servizio che da sempre la contraddistingue».