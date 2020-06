Continuità territoriale da Trapani e Comiso

(Teleborsa) - Dal 1° novembre prossimo i residenti in Sicilia potranno fruire di alcune agevolazioni per volare, in particolare dagli aeroporti di Trapani e Comiso. Dallo scalo di Trapani previsti voli a tariffe scontate per Ancona, Brindisi, Parma, Perugia, Napoli e Trieste.



In generale si tratta di collegamenti bisettimanali concepiti per agevolare coloro i quali si spostano per motivi lavorativi o di necessità. Da Comiso previsti due voli giornalieri per Roma di andata e ritorno e uno per Milano. Per questa operazione di continuità territoriale sono stati messi a disposizione dalla Regione Sicilia 36 milioni per Trapani e 25 milioni per Comiso.



