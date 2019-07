Conti pubblici, Unimpresa: spesa pubblica sopra i 900 mld nel 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Larispetto al 2019, passando dagli 869,7 miliardi dello scorso anno ai 929,2 miliardi tra tre anni.È il dato che arriva da un'analisti del centro studisui conti pubblici che ha analizzato le voci che incideranno di più sull'aumento del debito pubblico.La prima è quella delle, che passeranno dai 277 del 2019 a 305 miliardi; seguono gli, in aumento di oltre 9 miliardi da 64 a 73 miliardi; chiudono gliche saliranno da 51 a 60 miliardi.e un argomento utile per creare costose consessi di esperti che non cavano un ragno dal buco", ha commentato il vicepresidente Cche ha ricordato "la prima commissione creata quasi 40 anni fa, all'inizio degli anni '80. Da allora la spesa è solo cresciuta, mentre tagli e razionalizzazioni sono rimasti nel cassetto".Secondo l'analisi dell'associazione, basata su rielaborazioni di dati della Corte dei conti, dell'Istat e del Tesoro, la spesa pubblica, complessivamente, anche le spese correnti saliranno di 51,5 miliardi (+6,3%) da 812,6 miliardi a 864,1 miliardi.Nel dettaglio, aumenteranno di 2,3 miliardi (+1,3%) le uscite per glida 172,6 miliardi a 174,9 miliardi; glipasseranno da 144,1 miliardi a 150,0 miliardi con un incremento di 5,9 miliardi (+4,1%).Le(+9,1%) da 364,1 miliardi a 397,1 miliardi e sull'incremento peseranno i 27,8 miliardi in più (+10,0%) di uscite peri (da 277,4 miliardi a 305,2 miliardi) oltre ai 5,2 miliardi di maggior esborso per il comparto previdenza (+6,0%), che passerà da 86,7 miliardi a 91,9 miliardi.(da 67,8 miliardi a 68,5 miliardi), con un lieve incremento di 700 milioni (+1,0%). In salita, dal 2019 al 2022, anche gli interessi passivi a +9,7 miliardi (+15,2%) da 64,0 miliardi a 73,7 miliardi.(+13,8%) da 57,1 miliardi a 65,0 miliardi: a incidere sulla crescita di questa voce saranno gli investimenti (infrastrutture e grandi opere pubbliche) che saliranno di 9,2 miliardi (+18,0%) da 51,2 miliardi a 60,4 miliardi, mentre le altre spese in conto capitale subiranno una contrazione di 1,3 miliardi (-22,0%) da 5,9 miliardi a 4,6 miliardi).Ladi 49,7 miliardi (+6,2%) da 805,7 miliardi a 955,4 miliardi; mentre il totale delle uscite dalle casse pubbliche si attesterà, a fine 2020, a 929,1 miliardi con una crescita di 59,4 miliardi (+6,8%) rispetto agli 805,7 miliardi del 2019.