© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Italiaha bisogno diper rimettere i conti in carreggiata. A dirlo è ilarrivando nella giornata di ieri, giovedì 13 giugno, a Lussemburgo per la riunione dell'"Non ne abbiamo bisogno - dice il Titolare del MefMa non ne abbiamo bisogno, perché già sappiamo che arriveremo naturalmente a quel livello", quello concordato con la Commissione alla fine del 2018.Si mostra- almeno in- il Ministro che si è ovviamente soffermato sul confronto con Bruxelles, confermando che da qui aldata in cui si riunirà l'Ecofin, l'Italiaper evitare la procedure di infrazione per mancata osservanza dei vincoli di bilancio imposti dai Trattati europei ai paesi membri. "Stiamo facendo un negoziato sugli obiettivi di deficit che noi abbiamo,ha detto ai giornalisti.Il tempo per trattare, però, è poco. Il Consiglio dei ministri economici dell'UE potrebbe, appunto, far scattare lae ie "discuterò con Tria elementi aggiuntivi" per correggere in modo "sostanziale" la traiettoria dei conti pubblici italiani: queste le parole diVicepresidente della Commissione Ue e Commissario europeo per la stabilità finanziaria cheda sempreincalza il Ministro italiano mettendo sul piatto la richiesta che fa arrabbiare i due Vicepremier: una, di cui nessuno a Roma vuole sentir parlare.Il Ministro Tria è poi tornato ieri anche sulla Flat Tax. "Io in passato ero favorevole alla flat tax. Bisogna vedere le compatibilità, ma non sono mai stato contrario alla flat tax" - dice ancora."Bisogna vedere quando - risponde - in questo momento gli obiettivi di deficit sono quelli: g