Conti pubblici, lettera UE: Salvini incontra Tria per concordare risposta

Ultimo aggiornamento: 10:31

(Teleborsa) - Dopo il voto delleche ha di fattoe guastato la festa diequilibri di fatto invertiti nel Governo con il leghista che, forte del successo, detta leL'occasioneper il leghista arriva da un appuntamento importante, imminente: come anticipato, la Commissione Europea ha inviato nella giornata di ieri, mercoledì 29 maggio, unaal Governo italiano per capire le ragioni del nuovo aumento delin particolare tra ilLa missiva, firmata dal Vice Presidentee dal Commissario agli Affari Economici e Monetarie indirizzata al ministro dell'Economiaè propedeutica a un rapporto sul debito che potrebbe essere pubblicato la settimana prossima.Laper la risposta è domani,affila le armi erivendicando unper rispondere a. "Domani (oggi giovedì 30 maggio, ndr) incontreremoper concordare la risposta da dare all'Europa", ha detto Matteo Salvini in diretta Fb., richiami, infrazioni, vincoli ma mi sembra che il mondo sia cambiato e l'unico modo per abbattere debito- Sulla questione interviene anchevogliono aprire una procedura di infrazione sul debito del 2018 fatto dal Pd", ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle, parlando a margine dell'assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento."Potevano prendersela col Governo di prima - ha sostenuto il Vicepremier - e se la stanno prendendo con noi.