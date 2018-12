Conti pubblici, fabbisogno in calo a novembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel mese di novembre 2018, il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 3,9 miliardi di euro, in diminuzione di 1,9 miliardi rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (5,8 miliardi). Sono i dati diffusi dal MEF secondo cui, nei primi undici mesi dell'anno in corso, il fabbisogno del settore statale è pari a 57,4 miliardi con una flessione di 10,6 miliardi rispetto al periodo gennaio-novembre 2017.Per omogeneità di confronto, il MEF segnala che "nel mese di novembre 2017 furono erogati circa 1,5 miliardi per l'aumento della quota Ministero delle Finanze al capitale di Monte Paschi di Siena e, di segno opposto, erano stati incassati circa 1,2 miliardi come contributo a favore delle zone dell'Italia centrale colpite dal sisma dal Fondo di solidarietà dell'UE". Il risultato del mese di novembre - spiega il dicastero di Viale XX Settembre - evidenzia un "aumento degli incassi fiscali pari a circa 3,5 miliardi, dato che incorpora il versamento delle imposte sulle assicurazioni slittato dal mese di maggio ai sensi della legge di bilancio 2018, che ha modificato le relative aliquote di acconto"."I pagamenti complessivi, al netto della citata operazione di aumento del capitale MPS di novembre 2017, sono risultati in aumento di circa 2 miliardi, dei quali 1,8 dovuti ai prelevamenti netti dai conti di tesoreria intestati agli enti territoriali. Gli interessi sui titoli di Stato hanno evidenziato una flessione di circa 300 milioni".