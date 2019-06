Conti pubblici, Di Maio: al tavolo Ue responsabilmente, ma oltre a doveri abbiamo diritti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Noi siamo persone serie, l'Italia è un paese serio, che rispetta la parola data. Quindi. Però è molto seccante che ogni giorno si trovi un motivo diverso per parlare male dell'Italia e di questo governo!". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio,, in un post su Facebook, dopo la notizia della possibile procedura di infrazione dell'Ue nei confronti dell'Italia sul debito."Sono anni che do che- ha proseguito - anni che siamo totalmente, ad esempio. Ci lasciano tutto il peso e, come se non bastasse, poi ci fanno pure la morale. Così non va bene, così è. Ora si parla tanto di questa possibilee sapete cosa riguarda? Riguarda il debito prodotto dal Partito Democratico nel 2017 e 2018. Noi la prendiamo seriamente, madi non sapere che ci sonoche in questi anni, per risollevare la loro economia,E non sono andati incontro a nessuna sanzione!".Per Di Maio, quindi, "che un Paese con 6 milioni di disoccupati reali e migliaia di aziende che producono sotto il loro potenziale venga messo in croce perché vuole investire sulla crescita, il lavoro e la riduzione delle tasse. Lasciatemi dire che come sento parlare di doveri,. Diritti degli italiani e delle loro famiglie! Non chiedo tanto: diritti! Che tradotto significa la possibilità di aiutare le famiglie, le imprese, le scuole, la nostra sanità. QuindiPer ultimo due cose – ha concluso Di Maio -e, sia chiaro, le".