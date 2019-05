Conti dell'Italia al vaglio della Commissione UE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Secondo fonti europee, nella giornata di oggi la Commissione europea si dovrebbe riunire per capire come muoversi nei confronti di Roma: Bruxelles infatti avrebberispetto agli obiettivi europei.Il tutto mentre lo scorso maggio la Commissione chiese una riduzione del deficit strutturale di 0,6, ottenendo una promessa di taglio dello 0,3% fatta dall'Italia., insieme a Cina, Giappone, Germania, Corea del Sud, Irlanda, Vietnam, Singapore e Malesia. L'Italia - si legge nel rapporto semestrale sulle politiche valutarie dei principali partner commerciali - deve intraprendere "riforme strutturali per rafforzare la crescita di lungo termine" e ridurre l'elevata disoccupazione e il debito pubblico.