Conti correnti più salati: spesa sale a quasi 95 euro

(Teleborsa) -, arrivando a sfiorare i 95 euro l'anno, a causa di una serie di spese, non ultime quelle relative alle carte di credito e di debito collegate con il conto.Secondo l'ultima inel 2021, la spesa media di un conto corrente bancario è arrivata ain aumento di 3,8 euro rispetto alla precedente indagine. l'aumento è dovuto in gran parte alleto. Le spese variabili - sottolinea l'Istituto di Via nazionale, - sono cresciute principalmente per effetto della maggiore operatività della clientela, che si era invece contratta nel 2020, particolarmente per le operazioni presso gli sportelli., tuttavia, sono cresciute, arrivando a, vale a dire 2,8 euro in più rispetto all'anno precedente. Anche i questo caso la gran parte del rincaro è spiegabile con l'aumento delle, ma anche per. Fra le spese variabili, quelle più frequenti e costose riguardano ieffettuate su carte prepagate., che dopo bollette, prezzi e mutui devono ora fare i conti con i rincari dei costi dei conti correnti". E nel frattempo - si sottolinea - "si assiste ad unsul territorio, al punto che oggi 4 milioni di italiani che risiedono in 3.062 Comuni non hanno a disposizione una banca nel proprio Comune di residenza, e in meno di 10 anni gli istituti di credito italiani hanno chiuso 11.231 sportelli, penalizzando il Sud e le fasce di utenti più deboli come gli anziani".Anchemette il punto sulla desertificazione bancaria ed annuncia un, ricordando che "a fronte di un crescente costo di conti correnti e carte di pagamento, negli ultimi 7 anni sono stati chiusi in Italia più di 6mila sportelli ATM soprattutto nei piccoli centri e nei paesi più isolati dove la gestione dei dispositivi è più onerosa" e che unoggi "può raggiungere ia prelievo, con una media di circa 2 euro".