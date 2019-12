© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che ha investito ilnell'ultimo periodo a causa del processo di(il Fondo salva-stati). Il Premier, puntuale nell'informativa alla Camera sulla riforma del MES, non ha misurato parole ed è partito con un(Lega) che lo aveva a sua volta messo alla berlina."Sono qui per l'informativa sulle modifiche al MES, non solo perché doverosa dopo la richiesta, ma anche perchécon il Parlamento", ha esordito.Poi ha, che aveva preteso questa informativa, affermando cheConte hala scorsa notte, affermando che si tratta di unache "pur di lucrare un qualche effimero vantaggio finisce per"., ha affermato Conte."Né da parte mia né da parte di alcun membro del mio Governo si è proceduto alla firma di un trattato ancora incompleto: nessun trattato è stato infatti ancora sottoposto alla firma dei Paesi europei", ha chiarito Conte, ricordando che, a febbraio scorso, quando si parlò del MES in CdM, "nessuno dei ministri presenti, compresi quelli della Lega, ha mosso obiezioni sul punto e, in particolare, sulla relazione da presentare alle Camere".