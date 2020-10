© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Rafforzamento delle, preservazione dellae perseguimento dello. Sono questi i tre pilastri delevidenziati dal presidente del Consiglio,, durante l'intervento al Festival dello Sviluppo sostenibile alla Farnesina., ha dichiarato Conte, sottolineando che serve un. "Possiamo rispondere con una visione egoistica o predisporci a questo, per dare una svolta verso una transizione ecologica della nostra società".Il Premier ha poi ammesso che i classici indicatori economici, come il PIL, a cui si fa riferimento tradizionalmente, troppo spesso non riescono a restituire le difficoltà delle famiglie in modo sintetico e parziale". Da qui la necessità di tendere verso un, che ponga al centro ladei cittadini.Tra i temi toccati anche ilche - ha affermato Conte -. "Il governo attuale - ha aggiunto - ha a disposizione un'occasione storica che altri non hanno avuto, per recuperare un gap provocato anche da politiche che hanno realizzato modelli di politica economica non attuali".Il Premier ha inoltre puntato l'attenzione sulla necessità di, dell'Italia e dell'Europa, per unaParlando della, Conte ha richiamato la "capacità dil'azione tra governo centrale e governi territoriali".Il Premier ha concluso assicurando che la, indetta dal commissario straordinario Domenico Arcuri,. "Ci sono file per i test - ha spiegato - stiamo lavorando per i test rapidi. Ieri c'è stato un bel segnale: un importante sindacato dei, insieme a Speranza, ha dichiarato che son".