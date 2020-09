Governo, Conte: «Il 37% del Recovery a misure green, superbonus casa oltre il 2021»

«Con il superbonus edilizia al 110% diventa concreta la possibilità di produrre occupazione e lavoro nel settore dell'edilizia, perseguendo però l'obiettivo dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento sismico delle abitazioni. Intendiamo estendere questo strumento anche oltre il 2021». Lo dice il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia. «Con il Recovery Plan almeno il 37% delle risorse disponibili riguarderà investimenti green, quindi transizione energetica in settori strategici come l'automotive, il potenziamento della rete idrica, il contrasto al dissesto idrogeologico, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici», elenca il premier.



«Su scuola, università e ricerca il nostro Paese non può accontentarsi della situazione pre-pandemia. Dobbiamo preparare da subito un nuovo slancio. Intendiamo trasformare tutte le classi italiane in luoghi innovativi per l'apprendimento, collegare le scuole superiori alle professioni del futuro, dando agli istituti gli strumenti e i mezzi per creare sin da subito lavoratori digitali. Investiamo sui poli tematici di ricerca in ambiti come il fintech, agritech, promuoviamo le industrie strategiche nel settore aero-spaziale». Lo dice il premier Giuseppe Conte in un videomessaggio all'evento a Bologna di Riparte l'Italia. «È nostro obiettivo anche sostenere interventi per la digitalizzazione della sanità, per la telemedicina», aggiunge.

