(Teleborsa) -, anche per dimostrare che l'Italia riuscirà a ridurre il debito pubblico, ma con l'obiettivo die con l'intenzione di essereSono alcuni degli argomenti trattati dal premiere intervenuto al Forum Ansa in diretta sulla pagina Facebook dell'agenzia, al termine del vertice tenuto in mattinata con i due vicepremier e in attesa dei prossimi appuntamenti a Bruxelles.- "Ho pressoché ormaiche rivolgerò alle istituzioni europee, che diventerà pubblica e sarà l'occasione per ribadire come da un lato vogliamoe riteniamo che la manovra sia in linea, ma dall'altro lato", ha dichiarato Conte, chiarendo che "è il momento di".In merito all'apertura al dialogo ribadita anche dal commissario UE agli affari economici Pierre Moscovici, Conte ha chiarito che al governo "interessa un percorso di più lungo termine. Siamo ben lieti che la porta sia aperta, siamo sempre disponibili a confrontarci con Bruxelles,"."Sicuramenteriusciamo a mantenere le promesse, abbiamo entrate più cospicue rispetto a quelle che avevamo prudenzialmente stimato", ha poi risposto in merito alla prossima manovra economica., in questo modo riusciamo ad operare con lungimiranza e sono molto confidente. Lavoreremo alla spending review e tax expenditure, al cuneo fiscale, export e privatizzazioni. E poi c'è il piano per il Sud: siamo tutti consapevoli che l'Italia riparte se riparte il Sud", ha aggiunto.- Sulle prossime nomine UE, Conte ha chiarito che il primo passo sarà il vertice del 20-21 giugno in cui l'Italia chiederà di far valere la sua voce. "Non chiederò per ragioni di eleganza gli Affari economici, in un momento di confronto sulla procedura d'infrazione, ma un altro portafogli economico consistente lo rivendichiamo", ha spiegato.Conte, precisando che "l'Italia è portatrice di una logica di pacchetto più che di nomi., partendo dalla Commissione e pensando alle altre nomine in una logica di equilibri".Alla domanda sulla proposta di, Conte ha spiegato di aver parlato personalmente con la Cancelleria. "Ha grande credibilità, esperienza e capacità di gestire dossier complicati e sarebbe un'ottima candidata, ma so che non pensava a questo impegno.".", ha risposto alle domande sul futuro dell'esecutivo.Sul vertice avuto con i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, Conte ha chiarito che "è servito a guardarci negli occhi, era tempo che non lo facevamo. C'è stato un clima di ritrovata fiducia, sereno, di dialogo e oggi ci siamo ritrovati per una riunione economica, chiesta da me, per iniziare a impostare la manovra economica".In merito alla posizione del governo sulla Russia e le sanzioni legate alla vicenda Ucraina Conte ha ricordato l'importanza di Mosca come "partner economico" chiarendo che ". Occorre uno sforzo perché è un clima che non aiuta nessuno", ha specificato, ricordando la prossima visita di Vladimir Putin ad inizio luglio.Sul dossier Alitalia, infine, con la nuova offerta di Lotito e la prossima scadenza dell'offerta vincolante prevista per sabato, il premier ha preferito non esprimersi. "È un dossier ancora caldo", ha concluso, chiarendo che "possibilmente nell'ottica del rilancio di un sistema di trasporto integrato".