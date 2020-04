Conte, pressing all'Europa: fine del sogno o rinascita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Di fronte a unacome il covid-19 che riguarda tutti, non serve un: serve una scialuppa di salvataggio solida, europea, che conduca i nostriLo scrive il Presidente del Consiglio,in una lettera di risposta inviata alla Presidente della Commissione europea(che ieri aveva ammesso le mancanze dell'Europa almeno nei primi giorni dell'emergenza) di cui "ha apprezzato ilsa che la ricetta per reggere questanon può essere affidata ai soli manuali di economia - scrive il Premier nella lettera pubblicata da La RepubbLica - Deve essere lala storia di Paesi che stanno contraendo debiti per difendersi da un male di cui non hanno colpa, pur di proteggere le proprie comunità, salvaguardando le vite dei suoi membri, soprattutto deie pur di preservare il proprio- "Al termine dell'ultimo Consiglio europeo dello scorsoci siamo dati due settimane di tempo per raccogliere questa sfida -incalza il Premier - Purtroppo, alcune anticipazioni dei lavori tecnici che ho potuto visionare non sembrano affatto all'altezza del compito che la storia ci ha assegnato. Si continua a insistere nel ricorso a strumentionsiderato che siamo di fronte a uno shock epocale a carattere simmetrico, che non dipende dai comportamenti di singoli Stati. E' il momento di mostraresottolinea Conte secondo il quale il- Per questo, le ultime parole del Presidente del Consiglio fanno anche da monito, richiamando tutti ad una piena consapevolezza sulla "partita" che si sta giocando : "Solo se avremoe guarderemo davvero il futuro con gli occhi della solidarietà e non col filtro degli egoismi, potremo ricordarlo